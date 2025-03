Atletica. Domani mattina è il grande giorno della CorriCorridonia

Domani la Sacen Corridonia organizza con Fidal, Acli e Avis la 35ª edizione della CorriCorridonia Memorial "Gianni Salciccia" e "Adriano Diamanti". La gara, patrocinata dall’amministrazione comunale, è inserita nel calendario del 46° criterium marchigiano organizzato dal Crm. Ci saranno la competitiva di 10,4 km valida per il Gran Prix Fidal strada Marche e la passeggiata ludico-motoria di 4 km. Ritrovo alle 8 allo stadio Martini, partenza alle 9.15. Info: Doriano Mitillo (pres. 327 5307048); Walter Torre (329 6266711).

Nella prima parte della stagione buoni risultati per i giovani della Tam (Sacen, Osimo, Sangiorgese): Riccardo Girotti 18° negli 800 juniores (1:58:59) ai Tricolori indoor di Ancona; vince l’argento nella regionale di campestre (8 km juniores, 28:03), stessa medaglia per Benedetta Pompei (8 km promesse, 31:38). Fra i master Jarno Calcagni (m45) in due mezze maratone: 5° a Porto D’Ascoli (1:16:38) e 18° a Terni (1:17:05). Hanno corso la maratona Antonio Mottola (m55, Marina Palmense 3:34:17, Salsomaggiore 3:29:20), Marco Martinelli (m55, Terni, 3:38:23) e Felice Locci (m60, Siviglia 3:48:30). Belle prove sulla 30km di Marina Palmense per Patrick Di Lupidio (m45) e Mattia Mercuri (m35) in 2:40:29. Terza alla Ultramaratona del Conero in 7:19:14 per la 10x10 km (Calcagni, Sandro Orsili, Andrea Salvatori, Rocco Granato, Walter Torre, Di Lupidio, Alessandro Moriconi, Francesco Spalletti, Andrea Animento e Maurizio Cerca). Per la prima volta Giuliano Pistolesi (m60) conclude l’ultramaratona.