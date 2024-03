Atletica e basket. Anthropos in Turchia ai Trisome Games con cinque atleti

Cinque atleti dell’Anthropos rappresenteranno l’Italia alla seconda edizione dei Trisome Games, otto anni dopo la primissima edizione andata in scena a Firenze nel 2016. L’appuntamento andrà in scena dal 20 al 25 marzo, ad Antalya, in Turchia, e vedrà lo svolgimento di gare in ben nove discipline: atletica, calcio a 5, ginnastica artistica e ritmica, judo, nuoto, nuoto artistico, pallacanestro e tennis da tavolo. I tecnici nazionali della Fisdir hanno convocato anche cinque tesserati della Anthropos Asd: Chiara Zeni per atletica, Alex Cesca, Alessandro Greco, Francesco Leocata e Andrea Rebichini per la pallacanestro.

La Zeni, detentrice di vari primati mondiali e relativi titoli, è stata la prima atleta con sindrome di Down a essere insignita con il Collare d’oro al merito sportivo e da questa stagione veste i colori dell’Anthropos. I quattro cestisti dell’associazione civitanovese sono già Campioni del mondo e d’Europa con la nazionale della Fisdir.

Martedì 19 è prevista la partenza per la Turchia. "Con questo evento – ha detto il presidente Nelio Piermattei – si apre la nostra stagione internazionale che si chiuderà durante l’estate con le Paralimpiadi di Parigi. Tutta la famiglia Anthropos è orgogliosa dei nostri cinque ragazzi che in Turchia sapranno sicuramente dare il meglio. Confidiamo nella conquista di medaglie importanti, ma a prescindere dai risultati la gioia è grande perché per loro sarà un’esperienza unica di crescita come sportivi e persone".

Chiara Marinelli