Atletica Estense brilla a Modena e Bologna: risultati eccellenti e qualificazioni

Pioggia di grandi risultati per Atletica Estense nell’assolato weekend agonistico appena trascorso, con il settore assoluto a Modena per la fase regionale dei societari su pista 2025 ed il settore giovanile a Bologna per l’ultima data utile per la qualificazione alle finali regionali di società.

Il dato importante per la formazione ferrarese di atletica leggera è che entrambe le formazioni femminili raggiungono l’obbiettivo, la conferma alle finali nazionali B per le assolute del prossimo 14 e 15 giugno e la qualificazione alla finale regionale a squadre per le Under 16 del 24 e 25 maggio.

La due giorni modenese con oltre duemila atleti ed atlete per l’appuntamento più importante della stagione regionale ha visto il miglioramento cronometrico di Giulia Giungi nei 5 km di marcia (27’12”) che la porta alla medaglia di bronzo e stesso piazzamento per Viola Visani che nel salto con l’asta valica a 3,15 metri.

Quarta piazza ma con una grande tempo nei 5.000 metri per Caterina Mangolini, che dopo sei anni si migliora chiudendo in 17’35” e la “pioggia” di primati personali coinvolge anche Valentina Deserti sia negli 800 metri che nei 1.500 metri.

L’ultimo sforzo delle giovani atlete proprio domenica scorsa a Bologna grazie ad Agata Mazzini (foto), che si lascia alle spalle gli infortuni e nel salto in lungo atterra a 5,23 metri, suo nuovo personal best.