Atletica. Estensi alle finali nazionali a squadre. E le cadette sono sul podio a Roma

Un grande weekend per Atletica Estense e tutto al femminile, ad Ancona con la formazione assoluta impegnata nella finale B nazionale a squadre del campionato italiano di società su pista ed in contemporanea con le migliori cadette allo Stadio Paolo Rosi di Roma nel meeting nazionale “Trofeo Bravin”. Grandi performance, record personali e record provinciali migliorati. Nel capoluogo marchigiano Atletica Estense festeggia la sua ventesima finale nazionale a squadre in poco meno di trenta anni di attività con una ottima performance collettiva del team composto da venti atlete con al seguito tutto lo staff tecnico assoluto. Sugli scudi nonostante il caldo torrido è la marciatrice Giulia Giungi, che nei 5 km di marcia si migliora a 26’50”, sempre nella prima giornata Giulia Guberti torna dopo tre anni sopra gli undici metri nel salto triplo atterrando a 11,20 metri ed in chiusura il quartetto della 4x100 con Carolina Poli, Giulia Marchetti, Vicky Ferrari e Alice Melotti chiudono la 4x100 in 48”83, buon viatico verso il Challenge Nazionale di metà luglio. Dal quartetto della staffetta veloce spicca nella mattina successiva Giulia Marchetti, che nel salto in lungo si migliora più volte con una miglior misura a 5,19 metri, altre ottimi risultati arrivano comunque da tutti i settori in gara, velocità, salti, lanci e mezzofondo. La decima posizione tra le tredici società può apparire di consolazione, ma la lotta per le prime due posizioni utili per la promozione va ad appannaggio di formazioni con budget importanti supportate dalle prestazioni di atlete professioniste, in antitesi con la scelta della formazione ferrarese di costruire la propria formazione partendo dal settore giovanile e dalle collaborazioni con le formazioni regionali. Proprio il settore giovanile reduce dalla finale regionale a squadre ha colto un altro importante traguardo al Meeting Bravin di Roma, cogliendo il terzo posto societario tra le cadette (U15). Organico ridotto visti i severi minimi di ammissione alla manifestazione per l’evento all’Acquacetosa di Roma che ha però esaltato la compagine ferrarese con Francesca Campagnoli che nei 300 metri ad ostacoli migliora il primato provinciale dei 300 metri ad ostacoli, arriva al record personale Alice Toselli nel getto del peso con 9,68 metri e sfiora i 30 metri nel lancio del giavellotto.