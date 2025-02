Atletica Ferdinando Giannotti a trazione integrale. Si laurea campione regionale di Cross Country

Bel risultato per il giovane corridore apuano Ferdinando Giannotti, che si conferma campione regionale ligure Juniores nel Cross Country. Si tratta di una specialità sportiva, dall’inglese ‘fuoristrada’, indicato per una categoria di gare in velocità, in questo caso percorsi campestri su circuiti sterrati da percorrere più volte su lunghezza variabile.

Il giovane Giannotti, classe 2006 e corridore con la Asd atletica Spezia Duferco, nei giorni scorsi ha chiuso al primo gradino del podio nel Cross Country di Calvari, in provincia di Genova, al termine della gara disputata al campo sportivo S an Colombano lo scorso 16 febbraio. Giannotti ha così confermato il titolo regionale ligure al termine di un percorso di otto chilometri chiuso in 28 minuti e 39 secondi davanti a Gabriele Giannini e Tommaso Molfino. Giannotti si allena con l’allenatore federale Riccardo Franceschini.

Prossimo appuntamento per il giovane campione, sarà il 17 marzo a Cassino per il prestigioso campionato italiano di Cross Country.

Daniele Rosi