Atletica Fioccano le medaglie per l’Alpi Apuane. Emanuele Fadda e Fabrizio Santi conquistano l’oro

Buone prove per gli atleti del Parco Alpi Apuane impegnati tra Toscana e Piemonte. Alla 19esima edizione della “Pisa Half Marathon“, con oltre 2000 partecipanti, vittoria di categoria per Emanuele Fadda (SM35 e ottimo quarto posto assoluto), Fabrizio Santi (nella foto, SM70) e Marta Micchi (SF35), secondo posto di categoria per Zivago Anchesi (SM50) e Marco Osimanti (SM60), terzo posto di categoria per Nicola Matteucci (SM55).

In gara anche Mattia Vasoli, Cosimo Debolini, Juri Mazzei, Luca Salotti, Francesco Fabbri, Ruben Iacopini, Gianpaolo Filauro, Carlo Rossi, Ferdinando Guazzelli, Lorenzo Pellegrini, Carlo Failli, Simone Cimboli, Matteo Orsetti, Stefano Grassi, Andrea Mori, Adriano Mattei, Manuel Tilocca, Davide Innocente, Alfiero Arena, Maurizio Pierotti, Arturo Sargenti, Antonio Pieroni, Giovanni Cangeri, Fabio Belletti, Maurizio Innocente e Daniela Godani.

Nella decima edizione della “Avis Run“ gara di 10 chilometri sulle strade di Montecatini, Manuel Tilocca è sesto nella categoria riservata ai Veterani. Nella terza edizione della "Dieci d’autunno", gara di 10 km a Novi Ligure, nell’alessandrino, secondo posto assoluto per Alessandro Cafasso.

ma.mu.