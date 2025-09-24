Atletica Fontana trionfa nella “Stra Marentino“. Sulle strade di Montalcino domina Dibra

Vittorie e podi assoluti per il Parco Alpi Apuane nelle gare in Toscana e fuori regione. Nella quinta edizione della “Stra Marentino“ gara di 10, 5 km nel torinese, vittoria assoluta per Michele Fontana, quinto posto per Roberto Di Pasquali e buona prova per Alessandro Cafasso. Nel decimo trofeo “Giorgio Ricci“, gara di 10 km sulle strade di Montalcino, nel senese, vittoria assoluta per Andi Dibra e vittoria di categoria per Maurizio Pierotti (SM40), Manuel Tilocca (SM50) e Marco Osimanti (SM60).

Al “Trail Monte Amiata“, nel senese, sesto posto assoluto e terzo posto di categoria (SM45) per Francesco Luparini; mentre al “Trail della Pietra“ a Castelnovo Ne’ Monti, nel reggiano, buone prove per Michele Iardella e Nicola Rossi. A Calenzano, nel fiorentino, alla 13ª edizione della “Scarpinata Settimellese“, gara di 10 km terzo posto assoluto per Giada Abbattantuono; mentre al trofeo "Riccardo Neri" di Gambassi Terme, nel fiorentino, terzo posto assoluto per Andrea Masi. Al “Toscana Meeting Tour“ sulla pista di Montecatini Terme, nel pistoiese, buona prova per Massimiliano Frandi sugli 800 metri.

ma.mu.