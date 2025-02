Atletica giovanile. Zoe Fiorentini al quinto posto nazionale juniores. Sofia Tarozzi nella top ten delle migliori italiane

L’Atletica 85 Faenza Bcc si è distinta ai campionati italiani indoor Junior (U20) e Promesse (U23) di Ancona, con Carolina Alvisi nei 60m, Zoe Fiorentini sui 60m e 200m e Sofia Tarozzi nei 60hs. Proprio quest’ultima si è migliorata in batteria con un buon 8“81, che le ha permesso di entrare nella finale delle migliori 8, confermando il tempo con l’ottava posizione in 8“84, gran risultato essendo l’ottava junior in Italia. Per la promessa buon 7“73 di Carolina Alvisi, a solo un centesimo dal personale; anche la junior Zoe Fiorentini con 7“84 si è piazzata a pochi centesimi dal personale. Nei 200m Zoe Fiorentini ha centrato la finale B col tempo di 25“11, segnando poi il suo miglior tempo sulla distanza (24“86), che le ha permesso di finire la competizione al 5° posto italiano.

A Parma si è disputato il meeting indoor assoluto che ha visto la vittoria dell’allieva Giorgia Battilani sui 50hs, con 8“08. A Padova, la promessa Aurora Bacchini ha raggiunto quota 2.875 punti nel pentathlon indoor. A Faenza si è disputata la prima fase del cross provinciale giovanile, che ha visto presenze record con ben 460 atleti in gara, fra cui 60 esordienti e 40 fra ragazzi e cadetti dell’Atletica Faenza.

Tra i cadetti vittoria di Riccardo Camporesi sui 2km di campestre, davanti a Riccardo Benelli.