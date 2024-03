Atletica Grosseto Banca Tema. Rabai e Bartolini grandi protagonisti

L’Atletica Grosseto Banca Tema primeggia ancora. Sia nella marcia che nei lanci la società del presidente Adriano Buccelli si conferma in grande forma con i propri atleti sparsi in varie parti d’Italia. A Frosinone, Riccardo Rabai vince il "Trofeo Nazionale Cadetti" di marcia con il crono di 27’48’’ (5 chilometri), chiudendo la propria gara in vantaggio di quasi un minuto sul secondo classificato, a dimostrazione della propria grande prestazione. Per l’atleta 2009 dell’Atletica Grosseto Banca Tema un ottimo risultato, che lo conferma tra i migliori esponenti italiani della specialità. Gara femminile Under 16 con il sedicesimo posto di Arianna Pezzuto (23’09“) il trentacinquesimo di Greta Vagaggini (24’33’’) e il cinquantaseiesimo di Agata Polidori (26’27’’). Tra gli Allievi (10 chilometri) dodicesimo posto per Filippo Gorelli (49’59’’ mentre Matteo Pifferi è diciannovesimo tra gli Juniores (51’17’’). Gare femminili che registrano anche il minimo tricolore per Arianna Cipriani, 59’00’’ sui 10 chilometri Juniores, e l’esordio Under18 di Alice Pantalei (1h01’22’’). Per quanto riguarda i lanci invece, titolo regionale e primato personale per Mattia Bartolini, che ai Campionati Toscani di lanci invernali vince la gara del disco Allievi con 54.63 metri. Gabriele Fallani (23.70 metri) è sesto e Matteo Di Vivona (23.30 metri) settimo. Al femminile, nono posto di Francesca Boscherini nel lancio del giavellotto (14.58 metri). Ancona ha ospitato la rappresentativa Cadetti regionale nell’ambito del trofeo indoor "Ai confini delle Marche" con due biancorossi al via: Gabriele D’Amico è arrivato secondo sui 200 metri con il crono di 23"20, eccellente anche la prestazione di Anselme Faragli nel Tetrahlon, chiuso al quarto posto con 2.714 punti (8’’84/60 ostacoli, 3’14’’/1000 metri, 12.35 metri/ lancio del peso, 1.80 metri/ salto in alto).