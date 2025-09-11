Atletica Il forte podista pontremolese conquista l’argento nel trofeo “Sandro e Gabre Calvesi“ disputato a Brescia. "Sono stato bloccato durante la partenza»

Il pontremolese Yassine Lamnaouar è ancora protagonista nel 20º trofeo “Sandro e Gabre Calvesi“, manifestazione nazionale di atletica leggera su pista per le categorie Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e master, organizzata dall’associazione Atletica Sandro Calvesi in collaborazione con Fidal Provinciale di Brescia, dove ha chiuso al 2° posto. Gara disputata all’impianto “Gabre Gabric“ di Sanpolino.

"Con una condotta di gara pressoché perfetta – ha detto al termine l’allenatore Testini –, Lamnaouar ha finalmente battuto il mio personal best. Con questo tempo avrebbe potuto vincere il titolo Italiano Promesse un mese fa a Grosseto. Qualche rimpianto per il mancato 3’50“ ma ci riproveremo sicuramente tra 15 giorni al campo sportivo di Busto Arsizio di Varese nella seconda serata dell’Eset track night organizzata da Giorgio Rondelli, già allenatore dei campioni olimpici, mondiali europei, Cova, Panetta, Goffi e di decine di altri fortissimi fondisti e mezzofondisti italiani".

Nonostante l’ottimo piazzamento il portacolori dell’Agriturismo ‘Costa D’Orsola’ alla fine della straordinaria performance ha detto: "Un 1500 dove ho avuto problemi alla partenza perché sono stato bloccato da chi precedeva mentre i primi due mi avevano già dato un po’ di distanza e quando mi sono liberato ho iniziato ad avanzare fino a recuperare il secondo posto. Ho chiuso con il tempo 3’50“20 ma con una partenza un po’ più veloce valgo mezzo secondo in meno. Peccato".

Questo l’ordine di arrivo: 1) Giovanni Gatto 3:45“,42; 3) Yassine Lamnaouar 3’50“20; 3) Filippo Gandini 3’50“59; 4) Alessandro Casoni 3’54“81; 5) Matteo Pintus 3’55“ 23.