Atletica. Il memorial ’Fantinelli’ a Faenza

Come è ormai consuetudine, il Memorial Fantinelli - Trofeo Fatuma Ibrahim, organizzato dall’Atletica 85 Faenza e giunto alla 29esima edizione, ha visto la partecipazione di molti atleti provenienti da tutta Italia.

Il programma della manifestazione era incentrato su distanze spurie 80, 600, 2000 e staffetta svedese lunga 200-400-600-800. Nei 600m (memorial Fatuma) vittoria di Viola Morrone della Francesco Francia, mentre nel Lancio del disco (memorial Fantinelli) ha prevalso Emanuele Venturelli del Delta Sassuolo.

Nel salto in alto maschile, invece, dedicato alla memoria di Giancarlo Zama, ha vinto l’allievo Shytaj con la misura di 1,86m.

Nel getto del peso, successo per il portacolori dei carabinieri Lorenzo Del Gatto (foto) con la misura di 18,07 m.

Per l’Atletica 85 Faenza, primo posto per Carolina Alvisi nel salto in lungo con 5,23 m, mentre nelle categorie giovanili hanno prevalso Happyness Chukwueloka negli 80m corsi in 10’’48 e Mihaela Secrieru che ha vinto il salto in alto con la misura di 1,58m.