Atletica, il mezzofondista di 17 anni ha percorso su strada 5 chilometri in 14’56’’, migliore crono. Alessandri è il più veloce in Italia. E Vanossi vola nei 1.200 siepi

La Virtus Emilsider festeggia un altro fine settimana ricco di traguardi prestigiosi confermandosi protagonista nel panorama dell’atletica giovanile.

Nella gara su strada Barroccia, svoltasi a Sant’Angelo di Gatteo, il diciassettenne Achille Alessandri con 14’56 ha stabilito la migliore prestazione italiana allievi sui 5 km, un risultato che consacra Achille tra i talenti più promettenti del mezzofondo nazionale giovanile.

Ai campionati regionali cadetti, andati in scena a Piacenza, la Virtus ha conquistato ben tre titoli regionali grazie alle eccellenti prove di Matilde Brunetti nel lancio del peso con la misura di 11,29 metri, Marta Tarozzi nel salto in lungo con la misura di 5,33 metri a cui si aggiunge l’argento anche negli 80 piani, Davide Vanossi nei 1.200 siepi con il tempo di 3’24“53, terzo tempo stagionale in Italia e, infine, secondo posto per Lorenzo Daga con 3,40 nel salto con l’asta.

Tutti e quattro gli atleti saranno così tra i protagonisti ai campionati italiani cadetti individuali e per regioni (under 16) in programma a Viareggio il 4 e 5 ottobre, dove rappresenteranno l’Emilia-Romagna con ambizione e determinazione.

"La Virtus Emilsider continua a investire nei giovani – sottolinea il presidente Stefano Cuccoli – raccogliendo i frutti di un lavoro costante e appassionato. I risultati ottenuti sono il segno tangibile di un progetto sportivo che guarda al futuro con tanto entusiasmo e professionalità".

Matteo Alvisi