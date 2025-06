Atletica Imola Sacmi Avis: risultati della finale regionale a Busseto

Non arrivano risultati di rilievo da parte dei giovani atleti dell’Atletica Imola Sacmi Avis nell’ambito della finale regionale dei campionati di società disputata a Busseto, in provincia di Parma. I Ragazzi ottengono la sesta posizione mentre le Ragazze si aggiudicano la settima. Achille Beccari è primo nel chilometro restando sotto i 3’ con il crono di 2’58“74 mentre Davide Morsiani conquista la medaglia d’argento, nel salto in alto, con il nuovo primato personale (1,46 metri). Nei lanci, Samuele Golinelli lancia il vortex a 36,53 metri conquistando l’ottavo posto così come Matteo Domenicali nel getto del peso (9,12 metri). In chiusura di giornata Federico Balducci è sesto nei 2 chilometri di marcia con il tempo di 13’18“96.

Il migliore piazzamento tra le femmine è il bronzo di Grazia De Luca sui 60 piani (8“61). Sui 2 chilometri di marcia Emma Spada arriva quarta (12’41“99), quinta Allegra Molina Perez Minotti (12’55“51). Buone prove anche per Amelia Romagnoli, sesta nel lancio del vortex (32,27 metri). Sempre nei lanci, nona Giulia Sasdelli con 7,66 metri. Frida Rubino chiude il chilometro sostituendo Agata Dalfiume, infortunata, e all’esordio conclude in 3’25“12.

La staffetta 4x100 formata da Grazia De Luca, Lucia Benini, Giulia Sasdelli e Caterina Zuffa arriva settima in 56“62. Invece in “Sprinta con l’Avis”, la manifestazione che si svolge da anni e ha sempre coinvolto tanti ragazzi e ragazze essendo riferita alle scuole, ecco i risultati dei più veloci nelle prove di velocità. Per i maschietti hanno vinto Patrick Carapia, Gabriel Colapinto e Raffele Di Milia. Mentre per le femminucce l’oro è andato a Julia Sroka, Lucia Benini e Viola Contarini.

Mirko Melandri