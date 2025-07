Atletica - In Sala d’Armi la cerimonia finale della tradizionale manifestazione della società biancorosssa sostenuta da Intesa Sanpaolo. Trofeo Assi, quanti premi per gli studenti

Cerimonia di premiazione del 75° Trofeo Assi Intesa Sanpaolo nella prestigiosa Sala d’Armi di Palazzo Vecchio. La più celebrata e partecipata manifestazione di promozione allo sport e in particolare all’atletica leggera è dedicata alle scuole di ogni ordine e grado del territorio. L’evento ha visto protagonisti gli studenti già saliti sul podio nelle rispettive giornate di gara e con loro gli insegnanti di tutti gli Istituti scolastici.

Queste le cifre del 75° Trofeo: nelle 10 giornate disputate si sono registrate 7454 presenze gara, hanno aderito al Trofeo 16 Scuole Elementari, 19 Scuole Medie Inferiori, 22 Istituti Superiori, per un totale complessivo di 57 Istituzioni scolastiche incluse nella Città Metropolitana di Firenze. Premiati con medaglie e diploma gli studenti primi tre classificati di ogni competizione e per ogni categoria di età alla presenza di numerose autorità e del presidente Assi Marcello Marchioni.

Il Trofeo Assi Intesa Sanpaolo per le Scuole Elementari è stato assegnato all’Istituto Comprensivo Galluzzo; quello delle Scuole Medie Inferiori all’Istituto Comprensivo Centro Storico Pestalozzi; per gli Istituti Superiori primo posto della classifica maschile per il Salvemini-D’Aosta e in quella femminile per il Calamandrei di Sesto Fiorentino. A seguire i premi individuali dei giovani studenti per ogni gara disputata.

Da oltre un decennio Intesa Sanpaolo è ‘title partner’, sostenendo la storica società del Viale Michelangelo nell’importante impegno organizzativo allestito ogni anno per far conoscere ai giovani studenti fiorentini il fascino dell’atletica, disciplina sportiva definita come la ‘Regina di tutti gli sport’. L’Ufficio Scolastico Provinciale di Firenze ha incluso il Trofeo Assi Intesa Sanpaolo fra le iniziative da diffondere e sostenere. Tradizionali partner di carattere istituzionale sono stati la Regione Toscana, Città Metropolitana e il Comune di Firenze.

Francesco Querusti