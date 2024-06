Atletica La “Ciamptada“ festeggia mezzo secolo

La macchina organizzativa diretta dai fratelloni Nicoletta, Massimo ed Enzo Codeluppi manda in visione questa sera la 50ª Ciamptada Aullese“. La regina delle gare del Corrilunigiana nata nel 1973 da un’idea del suo fondatore Franco Codeluppi dopo una sua partecipazione alla Stramilano con gli amici fraterni Enrico Bellazini, Pierluigi Ciarniello.

"Cinquant’anni di vita e non sentirli – afferma Massimo Codeluppi –. La Ciamptada con l’entusiasmo e passione di mio padre Franco è arrivata a questo prestigioso traguardo. Per noi è importante l’aspetto sportivo ma anche per il coinvolgimento sociale e l’esaltazione del territorio. Per la nostra famiglia questa manifestazione podistica è un vero motivo di orgoglio perché unisce correndo. Correre è bello e correre ad Aulla lo è ancora di più grazie all’unicità del clima e alle caratteristiche della città".

Aulla dalle 17 si vestirà a festa per accogliere atleti e accompagnatori, alle ore 19,45 primo ciac che darà piede alle gare giovanili, alle 20,30 si scrive la storia per la partenza della gara assoluti, sono attesi ad Aulla atleti di spicco dalla Toscana, dalla Liguria, dalla vicina Emilia-Romagna, molti di questi tornano ad Aulla dopo anni di assenza come quelli che arrivano dall’Abruzzo. Assicurata la presenza di nonne e nonni che nel 1973 erano bambini, stasera impegnati fare la passeggiata in ricordo dei 50 anni. Oltre alle autorità locali è previsto l’arrivo anche dopo i successi degli europei di Roma 2024 il presidente federale Stefano Mei. Per festeggiare l’importanza della manifestazione oltre al pacco gara e maglietta tecnica, all’arrivo medaglia ricordo come Franco Codeluppi ha fatto per 25 anni, poi rinfresco con panigacci con porchetta, birra e festa fino a tarda sera nel corso della quale scatteranno premiazioni particolari in ricordo degli anni trascorsi all’interno della manifestazione. Assicurata la presenza del favorito Yassime Lamnaquar.

Ebal.