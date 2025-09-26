Atletica, la portacolori della società stracarrara protagonista ai nazionali disputati a cernusco SUL naviglio. Sara Fregosi si laurea campionessa italiana Csi nel lancio del vortex e nel thriatlon

La giovane e talentuosa Sara Fregosi ha conquistato ben due titoli italiani ai campionati nazionali Csi di Atletica Leggera su pista che si sono svolti nel centro sportivo “Ermanno Zacchetti“ di Cernusco sul Naviglio. L’atleta massese, classe 2014, ha vinto la medaglia d’oro della categoria Esordienti sia nel lancio del vortex che nel triathlon. Allenata con grande competenza e passione nella Stracarrara, Sara Fregosi ha portato alla ribalta il team apuano che ha saputo motivarla e aiutarla in un sensibile processo di miglioramento tecnico. Nel lancio del vortex la Fregosi ha raggiunto la ragguardevole misura di 34,40 metri, suo record personale, che l’ha portata a scalzare le 47 rivali.

L’altro successo è arrivato nella classifica del triathlon che somma i risultati ottenuti in tre discipline: lancio del vortex, corsa sui 50 metri e salto in lungo. Portatasi in vetta dopo la vittoria nel lancio del vortex del primo giorno, Sara non ha più abbandonato la posizione aggiudicandosi addirittura 84 dei 90 punti in palio. Nei 50 metri si è classificata ottava della sua serie in 8“12 e quattordicesima su un totale di 74 atlete. Nel salto in lungo ha realizzato il suo personale di 3,95 metri, privata del podio solo all’ultimo salto da una delle altre 75 atlete.

"Il titolo nel triathlon è un vero e proprio premio alla completezza dell’atleta – ha esternato il coach Francesco Pellegrini – in grado di restituire una fotografia del suo valore e potenziale". Grazie al contributo della Fregosi la Toscana si è piazzata quarta nel medagliere dietro a Lombardia, Veneto e Trentino.