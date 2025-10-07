Atletica, la rappresentativa under 16 delle marche. Campionati italiani cadetti, Zitelli del Cus Camerino conquista il bronzo nel disco

Nei Campionati italiani cadetti la rappresentativa under 16 delle Marche si ripete al nono posto della classifica combinata. A livello individuale, brilla il bronzo conquistato nel disco da Tommaso Zitelli. Classe 2011 e quindi al debutto nella categoria, il portacolori del Cus Camerino trova subito il record personale di 43.02 al primo tentativo e si porta in testa, poi sotto la pioggia viene superato da due avversari più grandi di un anno (l’umbro Diego Dolciami 43.65 al quarto turno, il campano Giuseppe Capasso 44.17 all’ultima prova) ma il giovanissimo lanciatore di San Severino, figlio d’arte dell’ex azzurro Marco, può festeggiare il podio. Notevoli anche i settimi posti di Pietro Cippitelli (Avis Macerata) nell’esathlon con il personale di 3.855 punti migliorandosi in tre gare (100 ostacoli, lungo e disco). "Il gruppo – dice Fabio Romagnoli, presidente del comitato regionale Fidal – è cresciuto in modo evidente nel corso della stagione, la squadra ha dimostrato di essere competitiva in questo contesto, riuscendo a mantenere la posizione in classifica, anche grazie all’impegno della struttura tecnica che lavora da quest’anno. Possiamo guardare con fiducia al futuro, se si pensa che pochi giorni fa c’è stato il prestigioso secondo posto della rappresentativa under 14 al Trofeo Coni, e puntiamo a una collaborazione ancora maggiore con le società per progredire ulteriormente". Per il team guidato dal fiduciario tecnico regionale Marco De Santis, presenti alla trasferta il vicepresidente Mauro Ficerai assieme ai tecnici del settore regionale Ermenegildo Baldini, Sandro Bernardi, Sergio Biagetti, Francesco Butteri, Robertais Del Moro, Fabrizio Dubbini, Roberto Recchioni, Giorgio Berdini, Claudio Favi e Riccardo Mariotti, al tecnico sociale Carlo Bracciatelli, ai giudici di gara Sara Annibali e Francesco Perticarini.