Atletica, la rassegna nello scorso weekend al campo scuola. Titoli nazionali Uisp. Ferraresi in evidenza Si è concluso il 69° campionato nazionale Uisp di atletica leggera su pista a Ferrara, con vittorie e titoli italiani assegnati in varie categorie. Buona partecipazione e successo per gli atleti presenti.