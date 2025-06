Atletica La società apuana si conferma tra le migliori nelle varie competizioni a livello regionale. Incetta di titoli per i Runnerini Afaph. Massa-San Carlo, esperienza positiva

I Runnerini Doc indomiti protagonisti su tutti i fronti. La compagine della coach Vittoria Bertelloni e Riccardo Lazzarotti continua a far parlare di sé, alle gare del Corrilunigiana, alla pista Csi e alle kermesse podistiche Uisp. I riscontri sono un’ infinità. Dopo l’esordio proficuo nel Trofeo Proavis a Castelnuovo Magra, è stata la volta del Trofeo verde città ad Olivola nel Corrilunigiana ed il giorno seguente a Borgo a Buggiano nella corsa su strada Fidal.

Nel fine settimana seguente doppio appuntamento tra Pisa, campionato regionale Csi e in casa con la Stramontignoso in cui i Runnerini fanno incetta di podi. I Cadetti sono stati protagonistia Massa nei Cds Fidal. A questi si uniscono la corsa in montagna a Reggello e la successiva tappa a Marignana di Camaiore.

Nel campionato provinciale Uisp di corsa su strada a San Carlo il settore giovanile e la compagine Master (4ª classificata a squadre tra gli assoluti) hanno dato spettacolo inanellato una sfilza di titoli Uisp. Un plauso a quest’ultima sfida va a: Adele Trevisiol, Luca Lazzarotti, Noah Menchini, Anita Pieraccini, Emma Dalla Longa, Francesco Lazzarotti, Gaia Adele Coppedè, Luca Pasquini, Anastasia Menchini, Alessia Giusti, Leonardo David Mazzoni (campioni provinciali Uisp) e Pablo Ottaviano Sanzione, Manuel Santucci, Federico Corradi, Leonardo Muttini, Diego Bonini , Viola Zuccaro Cavicchia, Sofia Pitanti Coppedè. Lorenzo Grazzini, Diego Ernesto Francini e Michela Pieraccini. Degni di nota i master. Tiziana Pizzi, Guerrino Grilli, Carmelo Riggio, Alessandro Bianchi, Romano Bichi, Andrea Cutrupi e Mario Grassi.

"L’esperienza con la Massa San Carlo – ha dichiarato la coach Bertelloni – ha consolidato il rapporto coi Gas Runners con cui collaboriamo da alcuni anni. Ringrazio Andrea, Simone, Stefano, Giovanni , Vincenza, la piccola Cecilia e tutto lo staff per il cuore e l’anima che hanno messo con noi in questa gara giunta al terzo anno".