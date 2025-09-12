Atletica: la tradizionale corsa settembrina ha registrato la presenza di più di 900 partecipanti. Una campestre da record
Ricciardi (Dinamo Running) ha preceduto di 3 secondi. Gaddoni della Sacmi Avis. Ferrini prima delle donne.
Alla ’Campestre Clai’ a Sasso Morelli è stato raggiunto il nuovo record di partecipazione: 181 competitivi sulla linea di partenza e ben 736 iscritti sul tracciato non competitivo.
Un grande interesse per l’appuntamento ormai tradizionale di inizio settembre, come campestre atipica.
In totale sono state oltre 300 le persone in più dello scorso anno che hanno partecipato alla campestre a Sasso Morelli, organizzata dalla Clai in collaborazione con l’Atletica Imola Sacmi Avis.
Sul tracciato competitivo di 12 km bella vittoria per Luis Ricciardi (Dinamo Running) in 41’39“59 che precede per soli 3“ l’atleta di casa Riccardo Gaddoni. Terzo posto per Fabio Ercoli (Avis Castel San Pietro).
Tra le donne la prima a tagliare il traguardo è Celeste Ferrini (Avis Castel San Pietro).
Tanti gli atleti di tutte le fasce d’età dell’Atletica Imola Sacmi Avis e dell’Imola Triathlon presenti alla corsa.
Al termine non è mancato poi un delizioso ristoro ben assortito e abbondante per tutti per concludere così nei migliori dei modi.
