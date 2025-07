Atletica. L’allieva Beatrice Stagnaro è la numero uno italiana nel lancio del disco

Beatrice Stagnaro, 15 anni, si è laureata campionessa italiana Allieve nel disco. La giovane dell’Avis Macerata si è rivelata imprendibile per le avversarie e così ha centrato il terzo titolo italiano dopo quello Cadette dello scorso anno a Caorle e quello U20 di questo inverno, sempre a Rieti.

Stagnaro (foto Pino Fama), la più piccola di età tra le partecipanti, si è presentata in gara come la primatista stagionale, forte del 45.15 di primato personale, ma con risultati recenti non ottimali per un grande evento. In gara la giovane avisina è scavalcata al quinto turno di lancio da Emma Veronese (Fiamme Oro Padova) avendo lanciato il disco a 44.61, la risposta di Stagnaro è stata molto forte con un lancio di 46.18 che nessuna riuscirà a superare.

Grande soddisfazione nel team biancorosso, per il tecnico ascolano Nazzareno Di Marco che segue Beatrice e per la famiglia che, con sacrificio, accompagna la ragazza almeno due volte a settimana a San Benedetto ed Ascoli per gli allenamenti di tecnica.

Bella prestazione di Michela Pierantoni, la velocista di Esanatoglia che da quest’anno veste i colori biancorossi, lei proviene dal vivaio dell’Atletica Fabriano ed è allenata da Massimiliano Poeta, ex quattrocentista dell’Avis Macerata. Pierantoni ha corso la batteria in 12.01, a soli 3 centesimi dal suo PB, dopo 4 ore è scesa di nuovo in pista per la finale dove l’atleta maceratese ha chiuso al settimo posto con il tempo di 12.09 e per lei c’è la medaglia e la foto sul podio dei campionati italiani Allievi/e.

La presenza sul podio è sfuggita all’avisino Marsel Provenziani nei 1500 chiuso al nono posto, nei 3000 ha ottenuto un tempo che l’ha relegato lontano dal podio. Prima esperienza ad un Campionato Italiano per Matteo Sbaraglia, al primo anno da allievo. L’atleta che proviene dalla Crazy Sport Tolentino, società che collabora da molti anni con la l’Avis Macerata, ha chiuso al nono posto in batteria la gara dei 2000 siepi.