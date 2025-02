Atletica: le gare indoor. Mazzanti terzo nei 60 hs. Benazzi bene nel triplo

A Modena, ai campionati regionali Assoluti e Promesse, dello scorso week end l’Atletica Imola Sacmi Avis ha ottenuto risultati lusinghieri.

A partire dai 60 metri a ostacoli dove Andrea Mazzanti è salito sul gradino più basso del podio (8’’71) giungendo terzo.

Nei 60 metri Keyzy Shepetja ha chiuso in 7“18, seguito da Luca Martelli con 7“35. Antonio Dettoli ha concluso in 7“48, mentre Pietro Donegaglia ha migliorato il proprio personale con 7“68. Gioele Amadei ha corso in 7“70, Riccardo Babini in 7“71 e Luca Ciarrocchi in 7“83.

Daniel Di Mario ha fatto segnare 7“85, primato personale, mentre Federico Bacchilega ha chiuso in 7“97.

Chris Garsone ha terminato in 8“20, seguito da Federico Squassabia con 8“42, primato personale e Gian Paolo Benati ha chiuso la gara in 8“48.

Nei 60 metri piani femminili, Valentina Lauteri ha corso in 8“46, seguita da Giulia Bernabei con 8“70 e Gaia Ciarrocchi con 8“74. Giada Fedele ha realizzato il personale con 8“92, mentre Maria Francesca Bernardi ha chiuso in 9“12, personale.

Giorgia Budini ha concluso in 9“25, seguita da Caterina Collina con 9“35, Giulia Impallaria con 9“71 e Giulia Fabbri con 9"82. Tra i triplisti.

Alessandro Benazzi è quarto assoluto e, nell’ultimo salto, atterra a quattro soli centimetri dal suo personale: 14,02 gli vale la conferma del minimo per i campionati Italiani Juniores.

Tredicesimo posto per l’Allievo Riccardo Babini con 12,32.

Nel salto in lungo il migliore risultato imolese è del veterano Andrea Mazzanti, che si piazza ottavo con 6,68 metri.

Buona prova anche di Benazzi con 6,21. Nel triplo femminile, invece, Matilde Martinelli ottiene la misura di 9,95.

m. m.