Atletica leggera. A Verona e a Baldini la "Stracastelnuovo»

Giacomo Verona (foto) e Federica Baldini, entrambi atleti versiliesi di grande classe, hanno vinto la diciottesima edizione della "Stracastelnuovo", corsa podistica in circuito, ideata e voluta dal Gp Parco Alpi Apuane del presidente Graziano Poli e dall’ amministrazione comunale di Castelnuovo, disputata nel centro storico del capoluogo garfagnino.

Grande successo di partecipanti, con 180 atleti al via di una manifestazione che diventa, come si suol dire, maggiorenne. Due le partenze distinte. La prima, con 110 atleti al via, ha riguardato la categoria "Veterani" e quella femminile, dove era molto attesa Federica Baldini, già vincitrice in Garfagnana. La forte atleta del Cus Pro Patria Milano non si è smentita, imponendosi sui 5 chilometri, ovvero cinque giri del circuito, in 17’43” che va a polverizzare il precedente record di 18’25” del 2021 che già le apparteneva. Sul podio, a farle compagnia, Claudia Dardini del Gs Lammari e la giovanissima Carolina Fraquelli della Virtus Lucca ad oltre 2’. Quarta l’intramontabile Gloria Marconi della Galla Pontedera. Tra i "Veterani" bella affermazione di Andrea Alberti dell’Atletica Vinci che ha preceduto di una manciata di secondi Andrea Marsili del Parco Alpi Apuane.

La seconda partenza ha riguardato settanta atleti della categoria maschile "Assoluti" che hanno percorso sette giri per un totale di 7 chilometri. Ottima prova e bella vittoria, con un tempo di tutto rispetto, di Giacomo Verona (Parco Apuane) che ha chiuso in 22’33”, record personale, ma non della corsa che rimane lo stratosferico 22’13” di Alessio Terrasi dello scorso anno. Con Verona, sul podio Filippo Sodini (Virtus Lucca) a 41’ dal vincitore e Girma Castelli del Gs Orecchiella, dopo un arrivo quasi in volata. Il Memorial Giuseppe Bonaldi è andato al Parco Alpi Apuane, mentre Orecchiella e Atletica Amaranto si sono aggiudicate il trofeo Moreno Toni e ricordo di Leonardo Rocchiccioli. La corsa era valida anche per il Criterium toscano 2023 che farà tappa nuovamente sulle Apuane il prossimo 16 dicembre, a Levigliani con la Cronoscalata all’Antro del Corchia.

Dino Magistrelli