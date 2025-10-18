Atletica leggera: Alessandro arruolato nelle Fiamme Azzurre. Casoni, che traguardo!. È atleta professionista

Non è da tutti i giorni avere un atleta "professionista" e quelli dell’atletica leggera, almeno negli ultimi 30 anni, sono davvero pochi: dopo i vari Dosso, Bouih, Anceschi, Giaconi, Michele Calvi, Tavella e Cucchi, il nuovo che avanza è Alessandro Casoni, rubierese, 18 anni appena compiuti, mezzofondista veloce allenato da Emilio Benati.

Casoni è stato arruolato nelle Fiamme Azzurre, il gruppo sportivo della Polizia Penitenziaria: ovviamente continuerà a studiare a Rubiera e si allenerà sempre nell’impianto locale.

Alessandro nelle ultime due stagioni si è distino a livello nazionale ed internazionale, con la conquista di quattro titoli italiani nelle categorie allievi e juniores, sui 1500 e 800, disputando in azzurro gli europei under 18, con un sesto posto nella finale degli 800.

La carriera sportiva di Alessandro Casoni è cominciata da giovanissimo, proveniente da una famiglia di grandi sportivi, a partire da nonno materno Riccardo Aicardi, campione azzurro di giavellotto negli anni ’70, professore di educazione fisica e mentore della pallamano a Rubiera. Alessandro, così come la cugina Sofia Ferrari, altro grande talento del mezzofondo italiano, dal 2020 (secondo anno cat. ragazzi) è tesserato con la Calcestruzzi Corradini, dopo gli inizi in Atletica Reggio. Da oggi andrà quindi a vestire la maglia delle Fiamme Azzurre, quella per cui gareggia anche la velocista Zaynab Dosso.

Per tre anni ai campionati societari potrà portare punti alla società di provenienza e quindi alla Corradini Rubiera, mentre gli eventuali record provinciali o regionali che dovesse ottenere riguarderanno Roma o il Lazio. Con Alessandro sono passati alle Fiamme Azzurre anche altri fortissimi giovani, come Matteo Sioli (alto), Erika Saraceni (triplo), Serena Di Fabio (marcia) e Lorenza De Noni (m 800).

c.l.