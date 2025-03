Atletica leggera. Alice e Francesco Pagliarini: doppio podio azzurro e record

Alice e Francesco Pagliarini vincono con l’Italia il triangolare Italia, Francia e Portogallo Under 20 e Under 18 che si è disputato a Metz in Francia. Per la prima volta i due atleti fanesi sono stati convocati insieme per una Nazionale ufficiale: non era mai accaduto che fratelli di sesso opposto vestissero la maglia azzurra nella stessa categoria. Alice, nata l’ 1 marzo, ha festeggiato il suo 19° compleanno vincendo tutte e due le prove dei 60 metri, la prima, con il nuovo primato personale di 7.32, nella seconda, si ripete a 7.34. Francesco, all’esordio ufficiale in una competizione internazionale con la maglia azzurra, si è piazzato secondo nei 200 metri in 21.99 e ha vinto la staffetta mista 4x200 in 1’30.61. "E stata un’emozione unica – dice Alice – aver indossato contemporaneamente la maglia azzurra con mio fratello: ho festeggiato gli anni, ho vinto la gara e ho migliorato il mio primato personale". "Indossare la maglia azzurra con mia sorella – dice Francesco –, primo nella staffetta e secondo nei 200 metri. Non potevo chiedere di più".

b. t.