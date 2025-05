Atletica leggera: Allegra Iori stabilisce un nuovo record provinciale a Reggiolo

L’atletica leggera reggiana è in buone mani ed in effetti sono tanti i risultati positivi che arrivano dal recente week-end. Iniziamo, per una volta, da una giovane promessa, la 13enne Allegra Iori dell’Atletica Reggio che a Reggiolo ha corso i m 1000 in 3’03’’4.

E’ record provinciale di categoria Ragazze, che va a migliorare una prestazione elettronica di 3’03’’89 di Sofia Ferrari e sulle tabelle tempi-età vale ben 1.141 punti.

A Modena gareggiavano invece gli allievi, con vittoria nel peso di Giulia Landini (Self) con m 13,89. Viola Canovi corre i 100 in 11’’73 e poi vince i 200 in 24’’02, Mathias Costi vince i 1500 in 4’05’’41 e i 3000 in 9’01’’70. La 4x100 dell’Atletica Reggio vince in 43’’32, Emma Berlini i 400 hs. in 1’02’’81, Andrea Vinsani i 110 hs. in 14’’77, Simone Paganelli il lancio del disco con m 51,32. La Self Montanari e Gruzza chiude al terzo posto tra i maschi, con Atletica Reggio settima, e al quarto tra la femmine.

E a proposito di classifiche societarie, ma parliamo di assoluti, l’Atletica Reggio sarà nella finale italiana A bronzo per i maschi e la Self per le femmine.

La Self maschile sarà invece nella finale B.

Spostandoci di qualche chilometro, buon debutto internazionale di Sara Cantergiani nel meeting Läufermeeting di Pliezhausen in Germania: 58’’59 sui 400 hs., uno dei suoi migliori in assoluto con tanto di quarto posto.

Negli Stati Uniti continua la stagione di Sandra Milena Ferrari che per motivi di studio gareggia per la Western Michigan University, mentre in Italia è tesserata per la Fratellanza Modena. Ha vinto la gara di salto in lungo del gruppo di università a cui appartiene con l’ottima misura (personale) di m 6,29. Poi nei 100 ostacoli si è qualificata per la finale con 13’’57, appena ventoso.

c.l.