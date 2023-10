Atletica leggera. Argento tricolore in Coppa Italia "Fispes» per Romano della Virtus nel giavellotto

La stagione outdoor su pista si chiude in bellezza per la Virtus che, in occasione della finale nazionale della Coppa Italia lanci Fispes (Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali), conquista un meritatissimo argento nel giavellotto con Graziano Romano. L’atleta paralimpico, infatti, protagonista di un’ottima gara, si aggiudica il secondo gradino del podio della prestigiosa competizione con la misura di 18.53, mettendo a frutto il grande impegno e la determinazione che gli hanno consentito di raggiungere questo risultato. Archiviata la stagione 2023 su pista, l’impegno degli atleti biancocelesti prosegue nelle competizioni su strada dove si registrano prestazioni eccellenti.

Nella "Stracastelnuovo", gara internazionale in circuito cittadino a Castelnuovo, si registrano, tra le donne, il podio di Carolina Fraquelli, mentre, tra gli uomini, il secondo posto di Filippo Sodini, l’ottima prova di Paolo Marsili e il supporto esterno di Francesco Giannecchini, il campione italiano in carica della 100 km, presente in qualità di sostenitore, poiché in convalescenza dopo un intervento chirurgico a un ginocchio. Nel Trofeo "Aido" a Ponte Buggianese, ottimo secondo posto per Tomas Tei, sulla distanza dei 10 km. Strepitoso quinto posto, infine, per Ciro Colucci che, impegnato con la maglia della rappresentativa toscana "Ragazzi" nel trofeo di marcia su strada "Città di Finale Ligure" – manifestazione per rappresentative regionali – si è reso protagonista di un’ottima prestazione, a conferma della crescita individuale legata al lavoro portato avanti con grande convinzione insieme al tecnico Silvia Della Ghella.