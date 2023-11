Atletica leggera. Bouih e Nestola azzurri. Correranno agli Europei di cross di Bruxelles

Sono due gli atleti reggiani che vestiranno la maglia azzurra a Bruxelles il 10 dicembre ai campionati europei di cross, Yassin Bouih e Sara Nestola. Oltre ai nostri due, il c.t. Antonio La Torre ha convocato anche Rebecca Lonedo e Micol Majori che si allenano a Rubiera nel gruppo di Stefano Baldini. Yassin e Sara sono atleti con esperienze internazionali: il primo è allenato da Vehid Gutic ed è tesserato per le Fiamme Gialle: ha appena compiuto 27 anni e si è dimostrato in buona forma giungendo terzo in uno dei cross validi per le convocazioni. Correrà la gara senior su km 10, assieme ad altri cinque azzurri, tra i quali spicca Yemen Crippa. Sara Nestola ha 22 anni e gareggia per l’ultimo anno tra le Promesse under 23: è tesserata per la Corradini Rubiera ed è allenata da Stefano Baldini. Quest’anno ha vinto tutte le gare nazionali cui ha partecipato, tra indoor, strada, pista e cross, con sei titoli italiani, migliorando tutti i suoi personali. Argento europeo sui 10.000 in pista, prima under 23 anche al cross della Carsolina e dunque convocazione scontata. Le Promesse gareggiano sulla distanza di km 6.

Niet, invece, per l’under 23 Giuseppe Gravante, ritiratosi alla Carsolina, e per Sofia Ferrari, tra le under 20, entrambi della Corradini. Vero è che Nadia Battocletti corse tra le juniores pur essendo allieva, e quindi under 18 come è Sofia, ma il futuro è tutto dalla parte della Ferrari che è tra l’altro al primo anno di categoria.

