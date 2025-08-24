Atletica leggera. Brilla il Parco Apuane. Bene a Carrara e a Caorle

Ottime prove per il Gp Parco Alpi Apuane, tra pista, strada e campestre. A Caorle (Venezia), ai campionati italiani assoluti su pista, ottima prova per Lorenzo Brunier sui 5 mila metri, dove è arrivato decimo assoluto, con il tempo di 14’04’’01.

A Carrara, alla "Corsa dei marmi", vittoria assoluta per Samuele Oskar Cassi, terzo posto assoluto per Luciano Bertuccelli, vittoria di categoria per Fabrizio Santi, terzo posto di categoria e nono assoluto per Marco Sagramoni. Positive anche le prove di: Francesco Frediani, Gianni Francesconi, Nicola Cappelli, Davide Pruno, Enzo Russo, Paola Stefani e Giovanni Marra.

A Magione (Perugia), alla "Giogo Run", terzo posto assoluto per Andi Dibra. A Bolzano, alla "Berglauf", secondo posto di categoria per Gabriele Benedetti. In Lunigiana, nella corsa campestre di Equi Terme, secondo posto assoluto per Mirco Pierotti, vittoria di categoria per Marco Sagramoni (quarto assoluto), Marco Osimanti e Fabrizio Santi; secondo posto di categoria per: Nicola Cappelli, Lorenzo Checcacci e Gino Cappelli; terzo posto di categoria per Enrico Piastra e Flavia Cristianini; buone prove per: Gianni Francesconi, Dario Anaclerio, Roberto Tognari, Maurizio Pierotti, Paolo Cogilli, Simone Carlini, Giuseppe Girivello, Elena Genemisi e Giovanni Marra.

A Castelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia), alla manifestazione Csi su pista, vittoria di categoria per Francesco Nardini sui tremila metri. Infine a Maresca (Pistoia), alla "Marciaverde", terzo posto di categoria per Roberto Ria e buona prova per Federico Ferrarini.

Dunque ancora ottime affermazioni per il Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane Team Ecoverde che aggiunge altri allori, dopo quello importantissimo conquistato alla "Isola Santa-Careggine" da Alessio Terrasi e con a corollario l’argento di Marta Micchi nel femminile nella stessa manifestazione.

Dino Magistrelli