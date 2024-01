Atletica leggera. Campestre: Parco Apuane brilla al "Campaccio»

Ottime prove in questi giorni per gli atleti Master (oltre i 34 anni) del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar del presidente Graziano Poli, in avvicinamento alla stagione della corsa campestre dei campionati di società.

A San Giorgio sul Legnano (Milano), al "Cross internazionale del Campaccio", in particolare, si sono messi in bella evidenza Stefano Bascherini e Stefano Simi, i due forti fondisti della formazione biancoverde. Bascherini ha vinto nella categoria MM35, mentre Simi si è classificato al primo posto nella MM55. Bascherini era alla sua prima partecipazione al Campaccio, giunto alla 67ª edizione, mentre Simi ha concesso il bis. Infatti aveva già vinto nel 2019, allora tra gli MM50. Stefano Bascherini ha impiegato 18’26” a percorrere i poco più di 5 chilometri del tracciato, arrivando davanti a Matteo Lometti (Brancaleone Asti) che ha impiegato 18’40” e ad Alessandro Maresca (Gruppo Alpinistico Vertovese) in 20’42”. Stefano Simi, nella categoria MM55 ha impiegato 19’06”, arrivando davanti a Hassan El Azzouzi (Virtus Castenedolo) in 19’16” e a Fabio Caldiroli (Calcestruzzi Corradini Excels) in 19’40”.

Nella gara "Elite", vinta dal forte keniano Daniel Ebenyo, da segnalare la buona gara del giovane Nicolò Bedini del Gp Parco Alpi Apuane che si è piazzato diciassettesimo assoluto, terzo della categoria "Promesse" (Under 23). Sempre tra i biancoverdi del Parco, terzo posto di categoria per Luciano Bianchi e buone prove per Francesco Frediani, Gino Cappelli e Fabrizio Santi. Bravi gli "Esordienti" Marco Zanzottera e Giacomo Verona.

Inoltre, a Firenze, alla "Maratonina di Befana", secondo posto di categoria per Marco Osimanti e buone prestazioni per: Mimmo Marino, Simone Cimboli, Federico Gonfiantini, Maurizio Pierotti, Andrea Marsili, Leonardo Trentanovi, Gianfranco De Santis, Manuel Tilocca e Alberto Pezzella. A Bagno a Ripoli (Firenze), al "Trofeo Sasi", ottavo assoluto Roberto Ria e, a Grosseto, al "Montorsaio Night Trail", settimo assoluto Francesco Luparini.

Dino Magistrelli