Atletica leggera. Campionati Allievi, bene Canovi. Doppio bronzo per la velocista

Si chiude con due podi conquistati, tre sfiorati, e tanti primati personali o stagionali migliorati, l’avventura degli atleti della Fratellanza Modena ai Campionati Italiani Allievi che si sono disputati lo scorso weekend a Rieti. Grande protagonista la velocista Viola Canovi, sia a livello individuale, che con le compagne della staffetta 4x400, ma non sono mancati altri piazzamenti di prestigio che hanno impreziosito la trasferta in terra laziale.

La new entry di questo 2025 in casa gialloblù, Viola Canovi (nella foto), ancora una volta non ha tradito le attese, conquistando una prestigiosa medaglia di bronzo sui 200 piani, prima vincendo la propria batteria, poi migliorandosi in finale per chiudere terza: di prestigio il bis concesso dalla Canovi che con Angelica Balboni, Maria Alessandra Rinzullo e Sofia Monti, ha chiuso al terzo posto anche nella 4x400, sfiorando poi un clamoroso tris nei 100 dove la Canovi è quarta.

Grande prova anche nell’asta maschile per Edoardo Damiani che si è issato fino alla misura di 4,45 metri, migliorando di cinque centimetri il personale, pur sfiorando il podio, da dove esce solo per il maggior numero di errori rispetto al secondo e terzo classificato. Ai piedi del podio anche Alessandra Paglia che nel giavellotto si è migliorata di oltre due metri, mancando la medaglia per soli 50 centimetri.

Tra gli altri risultati, molto interessante il settimo posto di Mariam Passini nelle siepi, mentre negli 800 piani è dodicesima, ed Anna Volpi decima nel Triplo. Tornando alle staffette, è dodicesima la 4x400 maschile con Giovanni Cargioli, Giacomo Ferrari, Adam El Masslouhi e Tommaso Bigi, mentre è quindicesimo Giacomo Gazzotti nel giavellotto.