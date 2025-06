Atletica leggera: Campionati italiani individuali. Sveva Borghi arriva nona con il punteggio di 4494 punti. Confermata la notevole crescita tecnica della senese

Si sono svolti a Lana i Campionati Italiani individuali e di società di prove multiple Allievi/e, competizione che ha visto i migliori atleti presenti sul territorio nazionale, sfidarsi in pista per conquistare il titolo in palio. Nella trasferta altoatesina, la giovane portacolori dell’Uisp Atletica Siena, Sveva Borghi (nella foto) è riuscita a ottenere la nona posizione finale, con il punteggio totale di 4494 punti. Un risultato che conferma la sua crescita tecnica e la sua competitività a livello nazionale. Nelle sette discipline dell’Eptathlon, distribuite in due giornate di gare, Sveva è riuscita a ottenere le seguenti prestazioni: 15"21 nei 100 hs, 25,58 m nel lancio del giavellotto, 10,21 m nel getto del peso, 5,34 m nel salto in lungo, 1,56 m nel salto in alto, 26"32 nei 200 m e 2’34"98 negli 800 m. Archiviata l’esperienza tricolore, l’Uisp Atletica Siena guarda ora ai prossimi impegni della stagione. Tra questi, spicca la partecipazione della squadra femminile alla Finale B dei Campionati di Società, che si terranno ad Ancona domani e domenica. "Lo scorso anno, a settembre, con la vittoria della Finale B dei Campionati di Società, siamo andati oltre ogni aspettativa, centrando qualcosa di storico – ha dichiarato in direttore tecnico, Giulio De Michele –. Quest’anno, durante i Cds svolti a maggio, non siamo riusciti a confermare quanto di buono fatto in precedenza, e che ci avrebbe consentito l’accesso in Finale A Bronzo. Oggi, ci ritroviamo quindi a dover affrontare nuovamente una Finale B, che si presenta sulla carta con un livello tecnico ancor più alto rispetto". Nonostante le difficoltà, il club senese scenderà in pista con l’obiettivo di riconfermare la solidità del proprio progetto sportivo. "Abbiamo una squadra giovane e motivata. Siamo consapevoli che non sarà una passeggiata, complici anche un paio di defezioni dell’ultimo minuto. Gareggeremo per restare il più vicino possibile alle squadre di testa (le prime due accederanno alla Serie A Bronzo ndr). Ogni membro dello staff, sta lavorando per una crescita organica della società, sia in termini di risultati che di presenza sul territorio. Questa finale deve essere un’occasione utile per tutte le nostre ragazze per fare esperienza su palcoscenici nazionali".