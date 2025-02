Atletica Leggera: campionati italiani PROMESSE E JUNIORES. Fedriga (Edera) ritirata nei 60 e Caporusso (Libertas) a un soffio dal podio nei 200

Buoni piazzamenti ma nessun acuto, come invece lo scorso anno con Carlotta Fedriga, per i forlivesi ai Campionati italiani indoor Juniores e Promesse tenuti al PalaCasali di Ancona. La Fedriga, accreditata di uno dei migliori tempi nei 60 metri Promesse, col 7’’33 dello scorso anno ottenuto proprio ad Ancona, vince la prima batteria in 7’’53, prestazione che le sarebbe valsa l’accesso alla finale col terzo tempo. Ma la forlivese dell’Edera, reduce da problemi fisici e senza allenamenti nell’ultimo mese, avverte un po’ di dolore e decide di non partecipare alla finale.

Finale, sempre nei 60 metri – ma Juniores –, che per 1 millesimo non raggiunge un’altra sprinter dell’Edera, Sofia Bedeschi, 4ª in batteria in 7’’77 come altre due avversarie, tutte piazzate all’ottavo posto, l’ultimo utile per il pass; entrano così in gioco i millesimi con Manconi che vorre in 7’’762, la Bedeschi in 7’’763 e la Cardullo in 7’’770: dunque in finale va la sarda Emma Manconi per 1 millesimo. Bedeschi poi fuori anche dei 200 metri, dopo aver chiuso la sua batteria al 4º posto in 25’’53.

Sempre per l’Edera arriva in finale nei 60 ostacoli Adam Guem che vince la prima batteria in 8’’16, un centesimo in più del suo personale, e poi arriva 7º con un migliorabile 8’’33. Sfuma il sogno finale, invece, per Paolo Bolognesi che, accreditato di un 8’’18, chiude 4º in batteria in 8’’33. Bolognesi, però, si riscatta nei 400 metri: vince la sua batteria in 49’’56 e arriva con l’ottavo tempo in finale, dove chiude 6º in 48’’99, sua migliore prestazione stagionale.

Altri tre forlivesi, tesserati per la Libertas, partecipano ai Campionati indoor: Fabrizio Caporusso in batteria nei 60 Juniores vince in 6’’97, suo primato stagionale, e si presenta in finale col quinto tempo; poi si migliora ancora e in 6’’93 si piazza 4º nella gara vinta in 6’’77 dal campano Daniele Orlando. Caporusso partecipa anche ai 200 metri, vince ancora in batteria e con 22’’04 è in finale col quarto tempo: qui non si migliora (22’’05) e per 1 centesimo manca il bronzo nella gara vinta ancora da Orlando in 21’’32. Nei 60 ostacoli Juniores, invece, Dario Collura è 7º nella seconda batteria in 8’’44 col best stagionale. E la finale non la raggiunge neanche Luca Marsicovetere nei 400 metri Promesse: si piazza 4ª nell’ultima batteria in 51’’45.

Ugo Bentivogli