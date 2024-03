Atletica leggera. Cantergiani è argento tricolore nel pentathlon Under 23

L’atletica leggera reggiana plaude ai risultati di Zaynab Dosso, ma dimostra grande vitalità a tutti i livelli. Un eccellente risultato arriva da Padova, dove Lucia Cantergiani (foto) della Self Montanari e Gruzza vince la medaglia d’argento ai campionati italiani di pentathlon indoor under 23 con 3796 punti. Lucia si è piazzata al terzo posto sui 60 hs. in 9’’14, poi settima nell’alto con m 1,50, sesta nel peso con m 9,71 (personale), seconda nel lungo con m 5,38 e prima sugli 800 in 2’14’’43, corsi in solitaria. La gara degli 800 è l’ultima del pentathlon e prima di questa la Cantergiani era quarta e fuori dal podio. Sugli 800 ha inflitto 11 secondi alla seconda e 16 alla terza, rimontando due posizioni. Per lei è il secondo argento consecutivo negli ultimi due campionati disputati. Ad Ancona si disputava una gara per cadetti, in pratica un mezzo campionato italiano per regioni. Reggio festeggia: oro della staffetta Emilia Romagna 4 x 200, presente in seconda frazione il "figlio d’arte" Luca Bonini (Self); argento nel getto del peso per Giulia Landini della Self con m 11,56 e bronzo sempre nel peso con tanto di personale per Michael Iovine (Atletica Reggio) con m 13,45. Bronzo anche della staffetta femminile dell’Emilia, con Sara Andreoli (Corradini) in terza frazione. Settima nei 60 ad ostacoli Elettra Maccari (Atletica Guastalla e Reggiolo) in 9’’67. A Parma, nei campionati regionali ragazzi, Emma Venturi della Corradini vince i 60 hs. in 9’’26, quarta Emma Spinazzi dell’Atletica Guastalla Reggiolo in 9’’57. Nel lungo, ancora prima la Venturi con m 4,88, davanti alla Spinazzi con 4,69. Alessandra Gradinariu (Corradini) è terza nella gara di marcia km 2 in 12’56’’94.

Morlini. Isabella, fondista dell’Atletica Reggio, s’impone in Liguria nel Caprione Epic Trail, gara nazionale Fidal di 18 km, infliggendo oltre sette minuti alla seconda.

Maratona di Bologna. Secondo posto per Salvatore Franzese (Atl. Reggio) in 2h29’31"; seconda Elena Neri (Rubiera) nella km 30, prima nella mezza maratona Rosa Alfieri in 1h.24’21’’. c.l.