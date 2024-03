Atletica leggera, colpo grosso negli 800 metri M 35-39. Sambou e Libertas d’oro ai Tricolori Master

Dopo i piazzamenti di rilievo ai Campionati italiani indoor allievi, under 18, juniores under 20 e assoluti, nuova soddisfazione per la Libertas Atletica Forlì: ai Campionati master ha infatti centrato una medaglia d’oro in una manifestazione che ad Ancona ha visto quasi 400 società presenti in quattro giorni di gare per un totale di 1.600 atleti e oltre 3.200 iscrizioni.

A rappresentare e a far esultare il club biancorosso è stato un ‘giovane’ forlivese di adozione, Jean Paul Sambou (foto), mezzofondista 35enne alla sua prima esperienza master. E non poteva essere diversamente perché i master si suddividono in categorie di 5 anni: la prima comprende gli atleti dai 35 ai 39.

Sambou è un atleta affermato proveniente dal calcio, scoperto dal tecnico nazionale Deris Altavilla; nel corso della sua carriera ha raggiunto risultati di valore nazionale in particolare negli 800, dove nel 2018 ha conseguito il suo migliore risultato tecnico col tempo di 1’52”20. Nel 2022 è rientrato alla Libertas Atletica dopo un lungo periodo in una società di Reggio Emilia.

Ad Ancona Sambou ha vinto il titolo master proprio negli 800. In gara nella seconda batteria riservata agli atleti col migliore accredito, è partito deciso cercando di evitare i rischi della pista indoor, prendendo vantaggio e poi riuscendo a preservarlo dall’attacco finale di un rivale. Per lui il tempo di 1’56”93 e il titolo di campione italiano.

"Dopo tanti anni di sacrificio negli allenamenti quotidiani dopo il lavoro – il suo commento –, ecco questo titolo italiano nella corsa, la mia più grande passione. Una bella gratificazione. Devo ringraziare il mio amico e allenatore Andrea Sanguinetti per avermi preparato e convinto a partecipare a questa manifestazione. Ringrazio anche la mia società e soprattutto Giuliana Amici, che mi ha sempre supportato". Mirino adesso ai Mondiali Master all’aperto, a Goteborg.