Atletica leggera. Corsa campestre: Bedini verso la maglia azzurra. Il secondo posto a Osimo può valere gli Europei

Lusinghiero fine settimana per i biancoverdi del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar del presidente Graziano Poli e con una potenziale nuova maglia azzurra all’orizzonte. Infatti, ad Osimo, al "Cross Valmusone", si è registrata l’ottima prova di Nicolò Bedini che, grazie al conseguimento del secondo posto come Under 23 e al quinto posto assoluto, ha, ora, buone possibilità di vestire la maglia azzurra ai campionati europei di categoria di corsa campestre che si terranno a Bruxelles nel prossimo dicembre.

Non solo corsa campestre, ma molto intensa anche l’attività su strada. A Pian di Mommio, nella "Corsa del sorriso di Loretta", buon terzo posto assoluto per Luca Russo; a Castello (Firenze), nel circuito podistico "Tre Ville", secondo posto di categoria per Rocco Cupolo e buone prove per Juri Mazzei, ottavo assoluto, Luca Tomei e Riccardo Durano; ad Arco di Trento, nella "Garda Trentino Half Marathon", buone prove per Alessandro Marlia e Cristina De Rocco; a Livorno, nella "Benetti Half Marathon, primo posto di categoria per Marco Osimanti, secondo posto di categoria per Mimmo Marino e positivo comportamento di Dario Anaclerio, Daniele D’Andrea, Simone Cimboli, Maurizio Pierotti, Francesco Fabbri, Paolo Cogilli, Manuel Tilocca, Marco Mattei, Pierangelo Simonini, Alice Parducci, Francesco Zampolini, Flavia Cristianini, Francesco Frediani, Fabio Belletti e Arturo Sargenti.

Infine ad Atene, alla "Athene Marathon", buona prova per Noemi Ferrari.

D. M.