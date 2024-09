Atletica leggera - Corsa in montagna femminile. Orecchiella: bronzo tricolore. Podio di valore a Bergamo

Bronzo tricolore per la squadra femminile del Gs Orecchiella nei campionati italiani di corsa in montagna che si sono svolti a Casnigo, in provincia di Bergamo, nello splendido scenario della Val Seriana, dove si è disputata l’ultima delle tre prove previste per l’assegnazione del titolo nazionale. La formazione biancoceleste è salita sul podio grazie alle ottime prestazioni di Ilaria Veronese, Giulia Pol, Clara Costadura e Irene Mantica che sono state le protagoniste assolute per portare a casa il risultato, a coronamento del gran lavoro svolto dallo staff tecnico e da queste atlete che confermano di nuovo la società garfagnina ai vertici della specialità.

La gara si è sviluppata sulla distanza di 10 chilometri di sola salita, con dislivello di 1000 metri, da Casnigo alla cima del monte Parafulme: e basti solo questo per capire le difficoltà e la durezza della prova.

Nella categoria "Juniores" da evidenziare il bel risultato del giovane Emanuele Scotti di Viareggio, allenato dal tecnico Massimo Santucci, quinto sul traguardo. Buona prestazione corale anche al maschile, grazie all’apporto di Dennis Kiyaka, Matteo Rossi e Daniele Giusti. Ma il fiore all’occhiello del sodalizio biancoceleste è sicuramente questa formazione femminile che ha disputato un campionato italiano in costante crescita: dal quarto posto della prima prova di Lanzada, in Val Malenco, in provincia di Sondrio, fino alla conferma nella seconda tappa e all’allungo desisivo in una terza prova corsa al top della condizione, per un podio strameritato che conferma il Gs Orecchiella in rosa al vertice nazionale della specialità e che dà il giusto seguito al titolo toscano (in quel caso sia al maschile che al femminile), portato a casa in piena estate, con la vittoria sulle colline della Val Candia, in provincia di Massa.

Flavio Berlingacci