Atletica leggera - Corsa in salita. Il Parco Alpi Apuane trionfa. Sua la "Cronoscalata» a Massa

Il Gp Parco Alpi Apuane del presidente Graziano Poli si è imposto alla grande nella classifica a squadre di corsa in salita nella seconda edizione della "Cronoscalata" da Massa a San Carlo, sulla distanza di 5,7 chilometri, manifestazione organizzata dai Gas Runner di Massa.

Hanno portato punti per la classifica finale dello squadrone biancoverde il terzo posto assoluto di Nicola Vanni (in 22’03”) e il quinto del rientrante Mirco Pierotti (in 22’15”). La gara individuale è stata vinta da Diego Giannini dell’ Asd Strazzano, in 21’46”. Di spessore la prova della forte atleta biancoverde del Parco, Andrea Salas Bernaditta, che ha chiuso in 25’52” e ha tenuto incerta la gara fino all’ultimo, cedendo di poco alla giovane Laura Sbrana del Gs Le Sbarre di Pisa che ha vinto in 25’39”.

Nei "Master" tutte vittorie biancoverdi. Con Jonatan Toni nella categoria "Seniores" in 22’43”; in quella "Argento" successo di Marco Osimanti in 26’31” e in quella "Oro" affermazione di Fabrizio Santi in 28’ 49”. Hanno completato i podi di categoria Dario Anaclerio, terzo nei "Seniores" e Franco Cusinato, secondo negli "Argento". Buone le prove, nell’ ordine, anche di: Davide Pruno, Damiano Lippi, Maurizio Pierotti, Manuel Tilocca, Marco Mattei, Gino Cappelli, Fabio Belletti, Arturo Sargenti, Mauro Matteucci, Paola Lazzini e Federica Pardini.

Questo ottimo risultato di squadra fa ben sperare in casa garfagnina per l’ importante appuntamento di oggi, con la ventiduesima "Scalata all’ Alpe di San Pellegrino".

D. Mag.