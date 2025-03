Atletica leggera - Cross femminile. L’Orecchiella centra la cinquina

Clamorosa cinquina del Gs Orecchiella femminile che, per il quinto anno consecutivo, si laurea campione toscano di cross a squadre: un’autentica impresa che conferma la società garfagnina fra le assolute protagoniste della specialità.

Dopo la vittoria nella prima prova regionale, che si è disputata nello scorso gennaio a Sinalunga, in provincia di Siena, le ragazze biancocelesti si sono ripetute domenica scorsa a Lucca, nel suggestivo scenario dei prati adiacenti gli spalti della Mura. Una campestre bella e affascinante, con queste atlete che hanno contribuito al successo dI squadra: Martina Bilora, Annalaura Mugno, Diletta Moressa, Axelle Vicari, Cecilia Basso, Isabella Caposieno, Rosalba Giansante, Stefania Grasselli e Carla Neri.

Bene anche la compagine maschile che conquista il sesto posto assoluto nella classifica regionale a squadre, con questi protagonisti: Girma Castelli, Matteo Rossi, Mattia Della Maggiora, Jean Baptiste Simukeka, Fabrizio Ridolfi, Fabio Salotti, Nicola Lega, Nicolò Ciregia, Raffaello Bevilacqua, Michael Puccetti, Davide Togneri, Marco Godino e Attilio Lenti.

A livello individuale doppio argento per Diletto Moressa nella categoria "Seniores" e Axelle Vicari fra la "Promesse", oltre allo straordinario bronzo di Maria Laura Angelini nella categoria "Cadette". Gs Orecchiella che continua, dunque, nel suo processo di crescita, soprattutto in campo femminile, dove spesso domina e coglie risultati importanti che ripagano atlete e staff del tanto lavoro che c’è dietro a vittorie come queste.

Ora occhi puntati su Cassino, dove, il 15 e 16 marzo, sono in programma i campionati italiani di cross, dove le runners in maglia biancoceleste daranno tutto per portare a casa piazzamenti di assoluto prestigio.

Flavio Berlingacci