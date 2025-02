Atletica leggera - Cross. Parco Apuane campione toscano. Titolo regionale nei "Master»

Lo squadrone biancoverde del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar – presidente Graziano Poli, direttore sportivo Paolo Bonatti, segretaria generale e manager Paola Lazzini – , è campione toscano "Master" 2025 di cross. Dopo la grande prova degli atleti assoluti nella Coppa dei Campioni per club di Albufeira in Portogallo, la squadra "Master" maschile ha trionfato sul tracciato di Barberino di Mugello, in provincia di Firenze, totalizzando 1325 e relegando al secondo posto il Gs Orecchiella Garfagnana con 1019 punti, mentre ha completato il podio la Track e Field Grosseto con 455 punti.

I biancoverdi garfagnini hanno conquistato anche sei titoli individuali di campione toscano: con Carlo Pogliani nella categoria "MM 40"; Dario Anaclerio nella "MM 45"; Emanuele Fadda nella "MM 35"; Fabrizio Santi nella "MM 70"; Luciano Bianchi nella "MM 65", Siliano Antonini nella "MM 60".

Apprezzabili anche i secondi posti di Marco Osimanti nella "MM 60" e di Stefano Bascherini nella "MM 35". Sul podio, a livello individuale, per il team biancoverde, anche: Alessio Terrasi, Andrea Marsili, Enrico Manfredini e Mimmo Marino.

In campo femminile il Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar ha ottenuto un bel quinto posto a squadre, con undici atlete al via.

Dino Magistrelli