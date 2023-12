Atletica leggera. Cross: un podio tutto Virtus

Bottino ricco per la Virtus Lucca che, all’ottava edizione del "Fosson Cross", prima prova regionale del Grand Prix toscano, a Carrara, fa incetta di medaglie, salendo ben sette volte sul podio con i suoi atleti impegnati nelle differenti categorie e mettendosi in mostra per la buona prova generale di tutti i biancocelesti in gara. Il risultato più eclatante arriva nella 5 chilometri maschile, in cui la Virtus si accaparra tutti e tre i gradini del podio nella categoria "Promesse", con Filippo Sodini al primo posto, Paolo Marsili al secondo e Tomas Tei al terzo. Bel bronzo per Sebastiano Simonetti tra gli "Allievi". Ottimo quarto posto per Giulio Guccione tra i "Cadetti", sulla distanza di 2,5 chilometri e bella prova per Ginevra Montanaro, quinta tra le "Cadette". Nel cross 3 chilometri femminile, medaglia d’argento per Carolina Fraquelli tra le "Juniores"; nel cross 1.5 km "Ragazze", vittoria per Sveva Bertolucci e nel 2.5 km "Cadette", bronzo per Maia Fava.