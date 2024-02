Atletica leggera. Doppio titolo toscano "Juniores» per la Massaglia: oro nel lungo e nel triplo

Aurora Massaglia campionessa toscana "Juniores" di salto in lungo e di salto triplo. Un fine settimana super per la Virtus. A Firenze, nel meeting indoor salti, valido come campionato toscano di categoria, la giovane biancoceleste, allenata dal tecnico Luca Rapé, centra, dunque, il gradino più alto del podio in entrambe le gare della sua specialità, strappando il titolo sia nel lungo, con 5.64, che nel triplo (con 11.68), a testimonianza della sua continua crescita. Nel salto in lungo femminile anche un bronzo: per Diana Amabile, con 5.13, nel maschile argento e primato personale per Carlo Bresciani: 6.59; bronzo e primato personale per Leonardo Pierotti con 6.16 e, nel triplo, bronzo per Gabriele Giannotti, con 12.76. Ottimo rientro per Cecilia Naldi, seconda, con 11.63 nel triplo e buona prova di Ilaria Razzolini, quarta con 11,37.

A Mariano Comense, ai campionati invernali di lanci, quarto posto nel giavellotto per Roberto Orlando, attualmente in forza al Gs Aeronautica militare, con la misura di 69.25; lo splendido settimo posto di Stefano Barbone nel martello con 59.78; il quarto posto di Antonio Cannalonga nel giavellotto "Juniores", con 63.02 e il 47.53 di Antonio Laudante nel disco.

Infine a Campi Bisenzio, alla quarta prova del Grand Prix toscano di cross, la Virtus conquista il titolo di squadra regionale "Cadetti", il bronzo con le "Cadette", l’argento con le "Ragazze", il quarto posto con i Ragazzi e il secondo posto nella combinata femminile e il terzo in quella maschile.