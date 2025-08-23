Atletica leggera. Dosso da lunedì al lavoro per i mondiali

Da lunedì a sabato 30, allo stadio Paolo Rosi di Roma, si raduneranno tutti gli atleti che faranno parte delle staffette azzurre ai mondiali di Tokyo che si svolgeranno dal 13 al 21 settembre. Convocata Zaynab Dosso che, nonostante una stagione non proprio eccezionale, con 11’’07 è di gran lunga la migliore delle italiane.

La seconda è la quindicenne Kelly Doualla con 11’’21, non convocata per tutelarla… da non si sa che.

Le ragazze chiamate sono otto: oltre alla Dosso tesserata per le Fiamme Azzurre, anche Gaya Bertello (Novatletica Chieri), Vittoria Fontana (Carabinieri), Gloria Hooper (Atl. Brescia 1950), Dalia Kaddari (Fiamme Oro), Amanda Obijiaku (Virtus Lucca), Alice Pagliarini (Fiamme Gialle) e Alessia Pavese (Aeronautica).

La Dosso, che correrà anche la prova individuale dei 100, di recente ha corso veramente poche gare, per concentrarsi interamente sui campionati mondiali dove sarà chiamata a confermare all’aperto l’oro europeo e l’argento mondiale colti quest’inverno al coperto.

Ai mondiali, come noto, sarà assente Sara Nestola che dopo l’infortunio patito una quarantina di giorni fa, riprenderà a correre proprio nei prossimi giorni.

Dai mondiali scendiamo di categoria, per dire che in questo week-end non ci sono gare podistiche nel reggiano, e che eventualmente ci si può spostare a Mirandola dove dalle 18.30 si corre non competitivi sulle distanze di km 10 o 3,5.

Alcuni reggiani saranno impegnati a Cles (Tn) nel Trofeo Melinda, prima gara in pista dopo Ferragosto, visto che in Emilia non sono previste gare sino a settembre: con Chiara Lusuardi della Corradini nel salto in lungo assolute, troviamo tre cadette dell’Atletica Guastalla che possono fare bene. In particolare Elettra Maccari sui 80 hs. e nel salto in lungo, Emma Spinazzi anche lei nel lungo e Benedetta Gandolfi sui 150.

In settimana, altri due risultati prestigiosi per Isabella Morlini dell’Atletica Reggio: a Vermiglio (Tn), prima nella "Tra le androne de Vermei", ottava prova del circuito podistico della Val di Sole e poi seconda a Commezzadura (Trento) nella "5 campanili" di km 5, nona prova. Da metà settembre, tutte le società d’atletica leggera inizieranno i corsi per la nuova attività: la Self Montanari e Gruzza, tra Reggio, Correggio e Montecchio. L’Atletica Reggio presso il Camparada e a Cadelbosco Sopra, in collaborazione con la locale società calcistica dell’Arsenal.