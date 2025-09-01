Atletica leggera. Dosso vince facile a Rieti in 11’24. Filippi prima al ’Trail ad la strada’

Sapranno sicuramente i tecnici (il suo è Giorgio Frinolli) il valore della prova che Zaynab Dosso, la 25enne atleta rubierese che sta preparando i campionati del mondo di Tokyo di metà settembre, ha sostenuto a Rieti, su un pista bagnata dalla pioggia caduta sino ad un’ora prima della gara e con vento contrario di 0,5 al secondo. La velocista delle Fiamme Azzurre ha ovviamente vinto in 11’’24, questo confronto senza avversarie di rilievo, giunto in conclusione del raduno delle staffette a Roma.

La sprinter rubierese, campionessa europea e argento mondiale dei 60 indoor, ha colto una buona partenza dai blocchi, arrivando a poco più di un decimo dal tempo vincente ottenuto agli Assoluti di Caorle di inizio agosto, 11’’13 con brezza a favore (+0.8 in quel caso).

Podismo. Causa maltempo salta l’ultima prova del calendario estivo del Centro Sportivo Italiano e dunque le classifiche finali sono quelle consolidate all’ultima gara.

Ancora podisti dell’Atletica Reggio scatenati: a Villastrada (Mn), successo di Caterina Filippi nel "Trail ad la strada" di km 13. A Langhirano, nel Monte Sporno Trail, ecco due vittorie: sul percorso Long (24 km, d+ 1100 m) vince Matteo Pigoni; nello Short (13 km, d+ 300 m) affermazione di Isabella Morlini. A Pontelagorino (Fe), primo Patrick Francia nel "Zil dil tre frazion" di (7,5 km in 22’36’’. A Brescia hanno gareggiato alcune ragazze dell’Atletica Reggio con Veronica Galimberti prima nel lancio del vortex con m 38,73; quarta sui 60 Anna Oliva in 8’’54.