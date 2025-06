Atletica leggera. Edera, due ori ai Regionali Allievi:. Giuliani (lungo) e Rosca (triplo)

Si sono disputati a Imola i Regionali Allievi, ultima tappa prima dei Campionati Italiani, che si svolgeranno a Rieti il prossimo fine settimana. Grande soddisfazione per l’Edera Atletica, che ha ottenuto risultati superiori alle aspettative. Infatti i giovani atleti forlivesi – classe 2008 e 2009 – hanno conquistato ben due titoli e in nessuna delle due gare erano i favoriti alla vigilia.

Pietro Giuliani era accreditato della seconda misura nel salto in lungo e invece si è imposto con 6 metri e 50 centimetri. Poi, terzo favorito ma migliore in assoluto in gara nel salto triplo è stato Teodor Rosca, che all’ultimo tentativo disponibile è arrivato a 13,51, battendo di ben 14 centimetri il suo personale e conquistando il titolo regionale.

Malgrado il numero esiguo di partecipanti, sei, l’Edera ha ottenuto anche altri tre podi nelle gare organizzate dalla Sacmi Imola: infatti Giuliani all’oro nel lungo ha aggiunto l’argento nel salto con l’asta, arrivando a 4,15 metri; al terzo posto nei 400 ostacoli Glenda Romualdi (1’05’’53) ed Edoardo Rossi nei 110 ostacoli (15’’07). Erano presenti anche Edoardo Gaina, 12º nel salto in alto con 1,75, ed Emma Battistini, 17ª nel salto in lungo con la misura di 3,68.

u. b.