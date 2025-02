Atletica leggera. Fabrizio Finetti all’assalto dei campionati italiani Master: "Vado per vincere, nonostante la folta concorrenza»

Parte l’assalto del senese Fabrizio Finetti (nella foto) ai campionati italiani Master di atletica leggera. Le gare sono in programma da giovedì 27 febbraio a domenica 2 marzo, ad Ancona, nello stesso impianto che, in questi giorni, ospita gli assoluti italiani indoor. Tre le discipline che vedono impegnato il portabandiera senese: pentathlon, salto in alto e salto triplo. Quest’ultima è la gara su cui punta maggiormente Finetti, detentore negli anni di ben 8 titoli nazionali Master. "Si va per la vittoria – ha detto Fabrizio Finetti alla vigilia della partenza per le Marche -, nonostante ci sia da affrontare una folta concorrenza, specialmente nel salto in alto: anche se stiamo parlando di un campionato Master, l’Italia è regina in questa specialità con almeno 4 dei migliori saltatori al mondo a livello Master". Ai campionati Master di Ancona prendono parte complessivamente oltre 2000 atleti provenienti da tutta Italia. Tutti di età superiore ai 35 anni, come prevede il regolamento che, nelle varie discipline, è lo stesso della FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera), con alcune eccezioni per quanto riguarda pesi e distanze, a seconda delle età. Essendo nato nel 1960, Finetti quest’anno cambia categoria e passa dagli M60 agli M65. "L’obiettivo è confermarsi nel salto triplo anche di fronte ad avversari nuovi", ribadisce ancora Finetti che, in questa disciplina, detiene il record italiano Master con un salto da 11 metri e 53 centimetri, ottenuto a Rieti nel 2021. "È da novembre circa che è ho iniziato una preparazione specifica pensando ad Ancona", ha detto ancora Fabrizio Finetti che, da atleta navigato, specialista ed esperto, può anche avere voce in capitolo per parlare dello stato di salute dell’atletica a Siena: "Uno sport che tutto sommato sta bene – dice – ma che, come molte altre discipline, risente delle ristrettezze economiche del momento. C’è un impianto rinnovato che accoglie ogni giorno atleti di tutte le età. Siena è una realtà che coltiva talenti – aggiunge – nonostante abbia un bacino di utenza inferiore rispetto ad altre. C’è però grande vitalità – conclude Finetti -, anche grazie al lavoro di tecnici preparati, competenti e molto entusiasti in ciò che fanno".