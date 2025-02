Atletica leggera, fase provinciale al Miralfiore. La carica dei cinquecento al parco. Un successo la corsa campestre

Al Parco Miralfiore di Pesaro si è svolta la fase provinciale di corsa campestre, organizzata dall’Usr Marche in collaborazione con la Federazione Italiana di Atletica Leggera e l’Asd Pesaro Athletic Field e il supporto logistico del Comune. Ai nastri di partenza, all’interno del parco, circa 500 gli studenti delle scuole secondarie di I (19 scuole) e II grado (17) della provincia che hanno affrontato il percorso con impegno e determinazione, esprimendo al meglio il proprio potenziale e regalando agli spettatori un bell’esempio di sana competizione sportiva. Per proclamare i vincitori che accederanno alla fase regionale, prevista ad Ancona il 26 febbraio, sono intervenuti la Dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale di Pesaro, Alessandra Belloni, l’Assessore con delega allo sport, Mila della Dora. Ospite d’eccezione Elisabetta Vandi, velocista della nazionale italiana, bronzo ai campionati mondiali di staffette nel 2019. "Come Pesaro Athletic Field siamo orgogliosi di collaborare in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale, per realizzare eventi sportivi scolastici che elevano i valori dello sport all’interno della scuola – queste le parole di Mattia Rossi segretario della Asd Pesaro Athletic Field e delegato provinciale Fidal –. Lo scopo è spettacolarizzare questi appuntamenti rendendoli divertenti per gli studenti".

b. t.