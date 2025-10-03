Atletica leggera. Fontana e Taino al top

Buoni risultati in tutto il territorio per il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, con due vittorie assolute e altre di categoria. Ma vediamo il dettaglio.

A Ivrea, alla "Corsa dei cinque laghi", vittoria assoluta, con il tempo di 37’ 57” per Michele Fontana, sulla distanza di 11 km e buona prova per Mathieu Courthoud su quella da 24 km, mentre, a Castelverde (Cremona), alla "Corsa di Sant’Archelao", vittoria assoluta per Geremia Taino. A Calenzano, alla "Scarpinata Settimellese", terzo posto assoluto per Giada Abbattantuono; a Massa, ai campionati regionali "Master" su pista, vittoria di categoria per Francesco Nardini, secondo posto per Enrico Piastra e terzo posto per Dario Anaclerio sui 1500 metri.

Inoltre secondo posto di categoria per Nicola Cappelli, Francesco Nardini e Barbara Casaioli e terzo posto di categoria per Dario Anaclerio sui 3000 metri; vittoria di categoria per Massimiliano Frandi e secondo posto di categoria per Giampaolo Filauro sugli 800 metri. A Gambassi Terme (Firenze), al "Trofeo Riccardo Neri", terzo posto assoluto per Andrea Masi.

A Capannori, alla gara a staffetta "Due miglia per la Vita", vittoria di categoria per la coppia Lorenzo Checcacci - Stefano Simi e Flavia Cristianini - Barbara Casaioli; secondo posto di categoria per Giorgio Davini - Manuel Tilocca e Siliano Antonini - Nicola Nascosti, terzo posto di categoria per Marco Osimanti - Antony Ferrari e Andrea Salas Bernardita Palma - Damiano Tommasi; buone prove per Andrea Masi - Giacomo Molinaro (quarti assoluti), Stefano Grassi - Andrea Nannizzi (decimi assoluti), Marco Gronchi - Filippo Marabotti, Marco Mazzei - Iacopini Ruben, Alessandro Marlia - Mirco Toma, Marco Benvenuti - Andrea Pardini, Marco Mattei - Ludmillo Dal Lago, Fabrizio Santi - Nello Domenicali, Claudio Landucci - Claudio Simi e Francesca Tesconi - Amanda Franchi.

Dino Magistrelli