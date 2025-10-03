Acquista il giornale
  4. Atletica leggera. Fontana e Taino al top

Atletica leggera. Fontana e Taino al top

I due portacolori del Parco Alpi Apuane s’impongono a Ivrea e a Castelverde

di DINO MAGISTRELLI
3 ottobre 2025
Fontana taglia il traguardo per primo ad Ivrea

Fontana taglia il traguardo per primo ad Ivrea

Buoni risultati in tutto il territorio per il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, con due vittorie assolute e altre di categoria. Ma vediamo il dettaglio.

A Ivrea, alla "Corsa dei cinque laghi", vittoria assoluta, con il tempo di 37’ 57” per Michele Fontana, sulla distanza di 11 km e buona prova per Mathieu Courthoud su quella da 24 km, mentre, a Castelverde (Cremona), alla "Corsa di Sant’Archelao", vittoria assoluta per Geremia Taino. A Calenzano, alla "Scarpinata Settimellese", terzo posto assoluto per Giada Abbattantuono; a Massa, ai campionati regionali "Master" su pista, vittoria di categoria per Francesco Nardini, secondo posto per Enrico Piastra e terzo posto per Dario Anaclerio sui 1500 metri.

Inoltre secondo posto di categoria per Nicola Cappelli, Francesco Nardini e Barbara Casaioli e terzo posto di categoria per Dario Anaclerio sui 3000 metri; vittoria di categoria per Massimiliano Frandi e secondo posto di categoria per Giampaolo Filauro sugli 800 metri. A Gambassi Terme (Firenze), al "Trofeo Riccardo Neri", terzo posto assoluto per Andrea Masi.

A Capannori, alla gara a staffetta "Due miglia per la Vita", vittoria di categoria per la coppia Lorenzo Checcacci - Stefano Simi e Flavia Cristianini - Barbara Casaioli; secondo posto di categoria per Giorgio Davini - Manuel Tilocca e Siliano Antonini - Nicola Nascosti, terzo posto di categoria per Marco Osimanti - Antony Ferrari e Andrea Salas Bernardita Palma - Damiano Tommasi; buone prove per Andrea Masi - Giacomo Molinaro (quarti assoluti), Stefano Grassi - Andrea Nannizzi (decimi assoluti), Marco Gronchi - Filippo Marabotti, Marco Mazzei - Iacopini Ruben, Alessandro Marlia - Mirco Toma, Marco Benvenuti - Andrea Pardini, Marco Mattei - Ludmillo Dal Lago, Fabrizio Santi - Nello Domenicali, Claudio Landucci - Claudio Simi e Francesca Tesconi - Amanda Franchi.

Dino Magistrelli

