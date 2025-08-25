Atletica leggera. Francia si esalta a Ledro. A Cles in tre sul podio

Eccellente terzo posto di Patrick Francia, dell’Atletica Reggio, che nella Ledro Running, in Trentino, precede oltre 300 podisti provenienti da tutta Italia. Assente, per un leggero ma fastidioso malanno, Yassin Bouih, nel passato protagonista nella corsa di Ledro. La gara, di km 9,360, è vinta in 28’’12’’ da Maxim Raileanu, un atleta moldavo che difenderà i colori della sua nazione nella prova di maratona dei prossimi campionati del mondo di Tokyo, davanti all’ex azzurro Daniele Meucci in 29’16’’. Terzo Francia in 29’27’’, su Ayoub Taissir e Stefano Furlani. Buon 23° Pietro Salati, 26° Rudy Magagnoli su Nicolò Cornali e Manuel Cecchini.

Tra le ragazze, quasi 120 al via, nona e prima di categoria Giulia Pasini dell’Atletica Reggio in 36’’49 e 15ª Caterina Filippi in 38’31’’ (3ª in cat.). Atletica Reggio è seconda a squadre per i migliori piazzamenti dei due uomini e due donne.

Trentino al centro del podismo reggiano, con Isabella Morlini che vince a Cogolo la decima e ultima prova del Circuito Podistico Val di Sole; con cinque primi posti e un secondo, avrebbe vinto anche l’intero circuito, se non che per entrare in classifica occorrevano sette gare, mentre Isabella ne aveva solo sei.

E a Cles si è disputata una delle pochissime gare in pista del panorama nazionale, il tradizione Meeting Melinda. C’erano poche atlete reggiane, ma buone, visto che su sei gare sono salite sul podio tre volte. L’Atletica Guastalla Reggiolo schierava le sue cadette Elettra Maccari, Emma Spinazzi e Benedetta Gandolfi.

La Maccari ha vinto gli 80 hs. in 12’’53, piazzandosi seconda nel salto in lungo con m 5,10. Stessa misura nel lungo anche per Emma Spinazzi che però è arrivata terza per la misura peggiore del secondo salto rispetto a Elettra. Settima Benedetta Gandolfi sui 150 in 20’’31, mentre l’assoluta Chiara Lusuardi della Corradini rubiera è giunta ottava nel lungo con m 5,01.

c.l.