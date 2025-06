Atletica leggera. Fratellanza, bene i Cadetti alle multiple giovanili

Non è stata l’edizione più positiva dei Campionati di Società Assoluti per la Fratellanza, lo scorso weekend. La compagine dei ragazzi era di scena nella Finale Oro di Brescia e si è piazzata al dodicesimo posto nonostante alcune prestazioni importanti dei propri atleti. Da segnalare la vittoria di Enrico Montanari nel salto triplo (16,31 metri). Secondo posto per Alessandro Pasquinucci nei 1500 con il tempo di 3’46”07 e stesso piazzamento anche per il numero uno del giavellotto Giovanni Frattini (73,41 metri). Al femminile, la squadra gialloblù era di scena a Foligno per la Finale Argento dove si è piazzata al settimo posto. Fra le prestazioni individuali spicca la 4x100 che ha conquistato la vittoria in 45”42 grazie alle prove di Sandra Milena Ferrari, Viola Canovi, Anna Cavalieri e Melissa Turchi. La stessa Canovi si è piazzata seconda anche sui 100 piani (11”78) così come la Cavalieri sui 400 (54”63). Terzo posto per la Ferrari nel lungo con 6 metri.

A Castelnovo ne’ Monti, nelle multiple giovanili, i Cadetti hialloblù hanno trionfato a livello di squadra. Cinque i punteggi per le classifiche Ragazzi dove al maschile la squadra gialloblù si è classificata seconda. A livello individuale spicca la vittoria di Mattia Lancellotti nel Tetrathlon B con 2792 e quarto si è piazzato Riccardo Terenziani con 2285. Quinto posto nella versione A, invece, per Riccardo Franchini con 1698 punti. Al femminile il miglior piazzamento individuale è l’ottavo nella tipologia B di Eleonora Damiani con 2577 punti per un sesto posto complessivo di squadra.